Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Imbisswagen-Betreiber sperrt sich gegen Anordnung

Bremerhaven (ots)

Ein 37 Jahre alter Imbisswagen-Betreiber sorgte am Dienstagnachmittag in der Delphinstraße für einen Polizeieinsatz. Nachdem er gegen die Corona-Rechtsverordnung verstoßen hatte, weigerte er sich seine Personalien bekannt zu geben. Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes hatten festgestellt, dass der 37-Jährige in seinem Verkaufswagen Speisen zubereitete, sie an die Kunden verkaufte und dann zuließ, dass die Speisen direkt am Wagen verzehrt wurden. Das ist nach der Rechtsverordnung aber verboten. Weil sich der 37-Jährige weigerte, seine Personalien anzugeben, riefen die Ordnungsamts-Mitarbeiter nach der Polizei. Aber auch gegenüber den Beamten weigerte sich der Mann beharrlich Auskunft zu geben. Als er von der Polizei festgenommen werden sollte, widersetzte er sich den Maßnahmen und versuchte mit allen Mittel im Imbisswagen zu bleiben. Nur mit großen Mühen gelang es den Polizeibeamten, ihn dort herauszuholen und auf die Revierwache zu bringen. Als die Polizisten sein Fahrzeug am Imbisswagen durchsuchten, fanden sie schließlich auch seine Ausweispapiere. Dabei stellten sie fest, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Jetzt muss sich der 37-Jährige in einem Verfahren wegen mehrerer Rechtsverstöße verantworten. Der Imbisswagen wurde geschlossen.

