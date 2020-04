Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betriebserlaubnis erloschen

Bremerhaven (ots)

Weil zu viele Teile an einem VW Polo verbaut waren, die nicht zulässig waren, musste eine 32 Jahre alte Autofahrerin ihren Wagen stehen lassen. Jetzt muss das Fahrzeug zur technischen Untersuchung. Der Polo fiel der Polizei am Ostermontag, gegen 15.45 Uhr, in der Blumenstraße auf. An dem Fahrzeug befand sich eine Heckbeleuchtung, die dort nicht hingehörte. Als die Beamten den Wagen genauer unter die Lupe nahmen, kamen weitere Verstöße nach der Straßenverkehrszulassungsordnung ans Licht. Das höhenverstellbare Fahrwerk und der Frontspoiler waren nicht in der Zulassungsbescheinigung eingetragen. Die Reifen entsprachen nicht den Vorschriften und im Motorraum haben die Polizisten ebenfalls Mängel gefunden. Durch die Veränderungen war die Betriebserlaubnis des Pkw erloschen und das Auto wurde abgeschleppt. Erst wenn die Mängel beseitigt sind, darf der VW wieder im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden. Gegen die 32-jährige Autofahrerin wurde Anzeige erstattet.

