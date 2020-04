Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festnahme nach Einbruch

Bremerhaven (ots)

Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nach einem Einbruch am späten Freitagabend, 10.04.2020, in Bremerhaven-Leherheide festgenommen werden. Die Polizei wurde gegen 21.50 Uhr alarmiert, weil Einbrecher gerade in ein Lager- und Bürogebäude im Hakenweg einstiegen.

Als mehrere Streifenwagen kurz darauf eintrafen, wurde das Gebäude umstellt und Beschädigungen an zwei Türen und einem Fenster festgestellt. Eine der Türen war gewaltsam aufgebrochen worden. Die Täter waren offenbar geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung bald darauf zwei junge Männer im Alter von 14 und 18 Jahren in unmittelbarer Tatortnähe überprüfen. Erste Ermittlungsansätze bekräftigen eine Tatbeteiligung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, der 14-Jährige wurde dem Elternhaus übergeben.

