Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit vor einer Drogerie

Bremerhaven (ots)

Am Samstagabend, 11.04.2020, gerieten zwei Männer vor einer Drogerie in der Elbestraße in Streit. Ein 44-Jähriger kam mit seinem Fahrrad auf die Situation hinzu und wollte die Streitenden trennen. Zu diesem Zweck zog der angetrunkene Mann ein Messer. Als die Polizei unmittelbar darauf eintraf, lag er am Boden und das Messer unter einem Auto.

Ernsthaft verletzt wurde bei der Auseinandersetzung glücklicherweise niemand. Gegen 20.25 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren im Eingangsbereich der Drogerie zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Als der angetrunkene Radfahrer die Männer mit dem Messer in der Hand trennen wollte, wurde er vom 18-jährigen zu Boden gebracht. Nun griff auch der 19-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, nach eigenen Angaben ein Freund des 18-jährigen Beteiligten, in die Auseinandersetzung ein.

Von der Polizei konnte die Situation beruhigt werden. Die 18- und 36-jährigen Kontrahenten erstatteten gegenseitig Anzeigen wegen Körperverletzung. Der Besitzer des Messers muss sich ebenfalls im Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell