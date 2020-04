Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hat man mich hier vergessen?

Bremerhaven (ots)

So oder ähnlich muss wohl ein Hund am heutigen Freitagmorgen, 10.04.2020, in der Wurster Straße im Bremerhavener Ortsteil Speckenbüttel gedacht haben. Gegen 11.40 wurde die Polizei verständigt. Zwei Passantinnen hatten einen weißen größeren Hund gefunden, der augenscheinlich ohne Besitzer im Stichweg zwischen der Mülldeponie und dem alten Tierheim umherlief. Schnell hatte sich die Angelegenheit geklärt.

Die Mitarbeiter am neuen Tierheim konnten die Angelegenheit schnell aufklären. Beim aufgefundenen Hund handelte es sich um ein Tier, das gemeinsam mit einem zweiten Hund zurzeit noch im vorherigen Domizil untergebracht ist. Dort hatte sich der schlaue Vierbeiner dann befreit und war den freundlichen Damen in die Arme gelaufen. Ob er unterwegs zur neuen Unterbringung war, und ob er nun dort bleiben durfte, ist der Polizei nicht bekannt.

