Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Helm rettet Leben

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Ein neun Jahre alter Junge hat am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall nahezu unverletzt überstanden, weil er einen Helm trug. Ein 69-jähriger Autofahrer ist bei Rot gefahren und hat den Jungen erfasst. Nach Zeugenaussagen war der Neunjährige auf Inlinern unterwegs und wartete mit seiner Mutter zusammen an der Ampel Stresemannstraße/ Wiesenstraße, um bei Grün die Fußgängerfurt zu überqueren. Als die Ampel für die Fußgänger umsprang, liefen beide los. In diesem Moment kam der 69-Jährige die Stresemannstraße entlanggefahren. Er beachtete nicht das Rotlicht für die Autofahrer und erfasste den Schüler auf der Straße. Der prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheib, die daraufhin zersprang und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dank des Helms, den der Junge trug, erlitt er keine Kopfverletzungen, sondern lediglich Prellungen am Körper.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell