Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brand im Parzellenhäuschen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Brand wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochmittag in die Straße Am Luneort gerufen. Der Parzellennutzer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige befand sich auf dem Grundstück, als plötzlich Rauch aus der Parzelle drang. Er versuchte noch mit einigen Eimern Wasser das entstandene Feuer in der Parzelle zu löschen, dann traf aber schon die Feuerwehr ein, die den entstandenen Brand unter Kontrolle brachte. Der 68-Jährige konnte nach der medizinischen Untersuchung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.

