POL-Bremerhaven: Illegales Straßenrennen

Für ein verbotenes Autorennen im Straßenverkehr, dass sich am vergangenen Freitagabend in der Columbusstraße abgespielt hat, sucht die Polizei (Telefon 953 3166) Zeugen. Zwei Tatverdächtige konnten bereits ermittelt werden. Mehrere Pkw fuhren gegen 23.10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Columbusstraße vom Elbinger Platz kommend in Richtung Havenwelten entlang. Sie fuhren nebeneinander und dicht hintereinander her. Eines der beteiligten Fahrzeuge, ein Volvo, konnte von der Polizei noch auf der Columbusstraße angetroffen und angehalten werden. Dessen 20-jähriger Fahrer gab an, dass er sich hat mitreißen lassen, mit den anderen Autos mitzurasen. Er muss sich nun wegen einer Straftat im Straßenverkehr verantworten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein zweiter, mutmaßlicher Beteiligter an dem Rennen konnte ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 25 Jahre alten Fahrer eines Audi. Um auch die weiteren Teilnehmer an dem Rennen ermitteln zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen.

