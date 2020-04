Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwergkaninchen gefunden

Heute Morgen wurde ein Zwergkaninchen an der Wache abgegeben. Ein Autofahrer hat das kleine Tier mit Schlappohren an der Feldstraße entdeckt. Es soll am Straßenrand gesessen haben. Der Finder hat das Tier direkt mitgenommen und im Polizeirevier Lehe abgegeben. Nach ausreichend Streicheleinheiten auf der Wache, kam das Zwergkaninchen ins Tierheim, am Vieländer Weg. Wer das Tier vermisst, sollte sich mit dem Tierheim in Verbindung setzen.

