Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kabel und Steckdosen gestohlen

Bremerhaven (ots)

Das kam einer Anwohnerin verdächtig vor: Mehrere Personen reichten einen großen Sack aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Fritz-Reuter-Straße heraus und verstauten ihn in einem Auto. Sie rief die Polizei. Die Beamten trafen auf einen 38 Jahre alten Mann und seine 41-jährige Begleiterin. Sie hatten einen ganzen Sack voll Kabel, Steckdosen und Lichtschalter in ihr Auto geladen, die offenbar aus der Erdgeschosswohnung stammten. Die stand zur Renovierung an. Eine ganze Reihe von Baumaterialien wurden dort gelagert. Eine Tür zum Hinterhof war aufgebrochen, so dass die Polizei von einem Einbruch ausgeht. Die Ermittlungen dauern an.

