Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Büro durchwühlt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in die Geschäftsräume einer Firma in der Kehdinger Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise. Als der erste Mitarbeiter am Dienstagmorgen in die Firmenräume wollte, musste er feststellen, dass die Eingangstür aufgebrochen wurde. In den Büroräumen herrschte ein großes Durcheinander. Die Einbrecher haben die Schreibtische und Schränke durchwühlt und Gegenstände umgeworfen. Was sie alles gestohlen haben, muss noch festgestellt werden. Die Ermittler der Polizei hoffen, dass Zeugen wertvolle Hinweise geben können.

