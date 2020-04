Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tödlicher Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Ein 63 Jahre alter Radfahrer wurde am Sonnabendabend das Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls. Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr auf dem Vieländer Weg, an der Kreuzung zur Straße Im Weddel. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 60 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Toyota den Vieländer Weg in Richtung Wulsdorf entlang. An der Kreuzung kam der 63-jährige Fahrradfahrer aus der Straße Im Weddel und beachtete nicht die Vorfahrt der Autofahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem der Radfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Kurz nach dem Unfall kamen Mitarbeiter eines Pflegedienstes vorbei und kümmerten sich sofort um den Verletzten, bis der Notarzt und ein Rettungsteam eintrafen. Danach wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. Alle Maßnahmen reichten nicht aus, so dass der 63-Jährige verstarb. Die Polizei (Telefon 953 3165) sucht jetzt Zeugen des Unfalls und ermittelt weiter, wie der Unfall im Einzelnen ablief.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 0471931404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell