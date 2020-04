Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger angefahren

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Sonnabend wurde ein 58 Jahre alter Fußgänger an der Kreuzung Voßstraße/ An der Mühle angefahren. Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht jetzt den Autofahrer, der den Unfall verursacht hat und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach Angaben des 58-Jährigen wollte er die Straße An der Mühle zu Fuß mit seinem Fahrrad an der Ampel überqueren, als er von einem silberfarbenen Auto angefahren wurde. Er stürzte daraufhin und verletzte sich. Das unbekannte Fahrzeug soll aus der Voßstraße gekommen und in Richtung Schiffdorf auf die Straße An der Mühle abgebogen sein. Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer weiter, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell