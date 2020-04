Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pflastersteine verletzen 20-Jährigen

Bremerhaven (ots)

Beim Aufstapeln von Pflastersteinen wurde am Sonntagabend ein 20 Jahre alter Mann in der Weserstraße verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann war gegen 19.30 Uhr damit beschäftigt auf einem Hinterhof eines Hauses eine Vielzahl von Pflastersteinen aufzustapeln. Als er gerade vor einem Stapel hockte, fiel der instabile Stapel mit Steinen um und der 20-Jährige wurde von mehreren Steinen getroffen. Er blieb zunächst verletzt unter dem Haufen liegen, wurde dann aber von weiteren anwesenden Personen befreit. Ein Notarzt kümmerte sich um den Verletzten, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Hinweis auf ein Verschulden anderer am Unfallgeschehen besteht nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell