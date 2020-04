Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Eigentümer gesucht

Bremerhaven (ots)

Das kam der Polizei verdächtig vor: Mitten in der Nacht wurde ein 39 Jahre alter Mann in der Rickmersstraße von den Beamten kontrolliert, der einen Laubsauger mit sich führte. Jetzt steht der Mann im Verdacht, das Gartengerät aus einer Straftat erlangt zu haben. Gegen 1.30 Uhr fiel der 39-Jährige einer Streifenwagenbesatzung auf, wie er mit dem Laubsauger über der Schulter die Straße entlanglief. Auf die Nachfrage nach der Herkunft des Geräts, äußerte er, dieses gefunden zu haben. Da Zweifel daran bestanden, hat die Polizei den Laubsauger zunächst sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse zu klären. Jetzt bitten die Ermittler der Polizei (Telefon 953 3221) ihnen mitzuteilen, ob ein Laubsauger unberechtigterweise abhandengekommen ist, oder ob wirklich jemand das Gerät an die Straße gestellt hat.

