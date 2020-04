Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fremder Mann im Auto

Bremerhaven (ots)

Aufmerksamen Anwohnern fiel in der Nacht zum Freitag in der Neue Straße ein fremder Mann auf, der im Auto ihres Nachbarn saß. Die Polizei wurde gerufen. Als die Anwohner den Vorfall bemerkten, informierten sie zunächst den Nachbarn. Gemeinschaftlich wurde der 39 Jahre alte "Insasse" im Fahrzeug zur Rede gestellt. Offenbar war er auf der Suche nach Beute im Pkw, gab aber an, nur im Wagen übernachten zu wollen. Als er vom Tatort flüchten wollte, stellten sich ihm die Anwohner zunächst in den Weg, ließen ihn dann aber gehen, um eine Eskalation zu vermeiden. Allerdings verfolgten sie ihn und informierten die Polizei. Die konnte den 39-Jährigen in der Hafenstraße festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

