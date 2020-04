Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrfehler mit Folgen

Bremerhaven (ots)

Der Verlust seines Führerscheins und ein Strafverfahren wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" waren die Folgen für einen 43 Jahre alten Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Rudloffstraße am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr sah ein Zeuge, wie der 43-Jährige auf einem Parkplatz beim Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug stieß und anschließend wegfuhr. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Während die Beamten den Unfall auf dem Parkplatz aufnahmen und die Schäden dokumentierten, wurde gleichzeitig nach dem Fahrzeug gefahndet, das den Unfall verursacht hat. In der Melchior-Schwoon-Straße wurden die Polizeibeamten fündig und konnten den 43-Jährigen anhalten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Sachschäden wurden zunächst auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

