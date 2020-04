POL-Bremerhaven: Vorfahrt nicht beachtet

Polizei Bremerhaven

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Kreuzung Schleusenstraße/ Rudloffstraße. Verletzt wurde niemand, aber ein Pkw musste abgeschleppt werden. Ein 57 Jahre alter Autofahrer befuhr mit seinem Skoda die Rudloffstraße. Als er in den Kreuzungsbereich zur Schleusenstraße einfuhr, hat er nicht die Vorfahrt einer 46 Jahre alten Autofahrerin beachtet, die von rechts kam. Während ihr Wagen fahrbereit blieb, war der Skoda so stark demoliert, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die Sachschäden wurden auf 5.500 Euro geschätzt.

