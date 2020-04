Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrüger am Telefon

Bremerhaven (ots)

Derzeit ploppt es in Bremerhaven stadtweit wieder auf, dass Betrüger versuchen besonders ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Sich am Telefon als Polizeibeamte auszugeben und die Angerufenen unter Druck zu setzen, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände an vermeintliche Polizeibeamte zu übergeben ist nicht ganz neu. Diese falschen Polizeibeamten erzählen, sie hätten eine Einbrecherbande festgenommen. Bei den Tätern soll eine Liste gefunden worden sein, auf der auch der Name der angerufenen Person stehe. Zur Sicherheit sollen Geld und Wertgegenstände an einen Polizisten übergeben werden, der in Kürze an der Haustür erscheint. Weil viele Menschen über dieses Thema bereits sensibilisiert wurden, sind alle Anrufe schon im Versuchsstadium gescheitert.

Zur Info: Die Polizei fragt nie nach Vermögensverhältnissen. Sollte sich ein Polizeibeamter bei Ihnen melden und nach Geld oder Schmuck fragen: Legen Sie einfach den Hörer auf. Merken Sie sich nach Möglichkeit die Rufnummer im Display und erstatten Sie auf alle Fälle eine Anzeige bei der Polizei.

Übernehmen Sie Verantwortung und informieren Sie Verwandte und Bekannte!

