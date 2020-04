Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ruhestörungen angezeigt

Bremerhaven (ots)

Zu Ruhestörungen kam es am Abend des 31.03.2020 in Lehe und Leherheide. In der der Uhlandstraße spielte ein Kind in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses dauerhaft auf einem Schlagzeug. Gegen 21.00 Uhr fühlten sich die Nachbarn des Hauses gestört und riefen die Polizei. Das Schlagzeugspielen wurde im Anschluss eingestellt. Die Verursacher wurden zur Ruhe ermahnt. Auch in der Bütteler Straße kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz, weil aus einer Wohnung deutlich zu laute Musik hörbar war. Kurz nach Mitternacht musste die Polizei in der Jacob-Kaiser-Straße für Ruhe sorgen. Auch hier wurde die Musikanlage in der großen Wohnanlage zu laut gedreht.

