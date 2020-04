Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall im Kreisverkehr

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Vormittag des 31.03.2020 im Stadtteil Twischkamp. Gegen 09.45 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem PKW aus Richtung Finanzamt kommend in den Kreisverkehr an der Rickmersstraße ein. Dabei achtete die 21-Jährige nicht ausreichend auf einen hier befindlichen PKW, der zuvor die Rickmersstraße westlich befuhr und ordnungsgemäß im Kreisel unterwegs war. Die 56-jährige Fahrerin konnte eine Kollision mit dem einfahrenden PKW nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall war der PKW der 21-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

