Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Handgemenge gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Vormittag des 30.03.2020 kam es vor einem Verbrauchermarkt in Geestemünde zu einem Streit zwischen einem Kunden und einem Security-Mitarbeiter des Unternehmens. Gegen 11.00 Uhr betrat ein Mann mit einem Einkaufswagen den Discounter an der Elbestraße. Der Mitarbeiter hat den Auftrag, jeden Einkaufswagen zu desinfizieren, bevor er in den Markt gelangt. Darüber kam es mit dem Kunden zu einem Disput, weil der eine Desinfizierung ablehnte. Plötzlich schlug der Kunde zu und der Mitarbeiter ging zu Bogen. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Kunde ging über den Parkplatz zu seinem PKW und fuhr davon. Beschreibung: Männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, Vollbart und dunkle Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

