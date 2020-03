Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Vereinsheim

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am späten Montagabend in ein Vereinsheim im Adolf-Hoff-Weg eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise. Die Täter hatten mit einem Stein die Scheibe eines Fensters eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dort suchten sie nach Beute. Ob sie auch etwas mitgenommen haben, muss noch ermittelt werden. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat.

