Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Einbruch Schmuck gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Wohnung in der Straße Sandfahrel eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Als die Bewohner am Sonntagnachmittag wieder nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass Einbrecher ihre Wohnung durchsucht hatten. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sind so in die Wohnung geklettert. Unter anderem haben sie einige Schmuckstücke mitgenommen. Die Ermittler der Polizei hoffen jetzt, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben.

