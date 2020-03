Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Unfall Widerstand geleistet

Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat am späten Sonntagabend in der Nelly-Sachs-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Er konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden. Als er zum Revier gebracht werden sollte, leistete er Widerstand. Gegen 22.15 Uhr befuhr nach Zeugenaussagen ein Pkw Chrysler die Nelly-Sachs-Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Fritz-Reuter-Straße verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen am Fahrbahnrad abgestellten Hyundai. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und fuhr davon. Der Zeuge informierte unterdessen die Polizei. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, kam plötzlich der Chrysler wieder vorbeigefahren. Die Polizisten konnten den Wagen anhalten, der von dem 23-Jährigen gefahren wurde. Der stand sichtlich unter Alkoholeinfluss und wurde zum Polizeirevier gebracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Bis es dazu kam, leistete der junge Mann erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn wurden jetzt mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Sachschäden wurden auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

