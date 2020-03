Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In der Kälte eingeschlafen

Bremerhaven (ots)

Winterliche Temperaturen wurden einem 53 Jahre alten Mann am Donnerstagabend am Weserdeich fast zum Verhängnis. Er ist auf einer Parkbank eingeschlafen. Gegen 19.45 Uhr wurden Polizeibeamte auf den 53-Jährigen aufmerksam. Er lag regungslos auf einer Parkbank am Deich, nahe des Mediterraneos. Offenbar lag der angetrunkene Mann dort schon etwas länger, denn er wies Anzeichen von Unterkühlung auf. Mit einem Rettungswagen wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

