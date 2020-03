Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hilfe an der Haustür

Bremerhaven (ots)

Hilfesuchend rief eine 71 Jahre alte Frau am Donnerstagabend bei der Polizei an, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung in der Feldstraße kam. Die Polizei konnte ihr Problem lösen. Die Rentnerin kam kurz vor 20 Uhr nach Hause und wollte ihre Wohnungstür aufschließen. Allerdings war das Schloss defekt und sie versuchte zunächst mit Kraft, das Schloss selbst zu öffnen. Das gelang ihr aber nicht und zu allem Übel war dann auch noch der Schlüssel verbogen. In ihrer Not rief sie die Polizei. Mit ihrem handwerklichen Geschick gelang es den Beamten nicht nur das Schloss zu öffnen, sondern auch den Schlüssel wieder gerade zu richten und das Schließblech zu reparieren. Beruhigt und dankbar konnte die 71-Jährige wieder ihre Wohnung betreten.

