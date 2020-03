Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Büro

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in das Büro eines Pflegedienstes in der Straße Am Parkbahnhof eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Der oder die Täter haben eine Scheibe zu einem Fenster im Hochparterre eingeschlagen und sind dann in die Büroräume hineingeklettert. Dort durchsuchten sie Schränke und Schreibtische auf der Suche nach Beute. Nachdem sie Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet hatten, sind sie unerkannt entkommen. Ihre Beute: Drei Behälter mit Desinfektionsmittel.

