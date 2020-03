Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drogen in Kneipe konsumiert

Bremerhaven (ots)

Drei Männer im Alter von 25 bzw. 26 Jahren hatten sich am Mittwochabend offenbar den falschen Ort ausgesucht, um Marihuana zu konsumieren. Sie saßen in einem Lokal in der Ringstraße, das von der Polizei kontrolliert wurde. Im Zuge der Überprüfungen bezüglich der Verbotsregelungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, wollten Polizeibeamte am Mittwochabend auch ein Lokal in der Ringstraße überprüfen. Die Beamten sahen, dass in den Räumen Licht angeschaltet war und gingen hinein. Dabei überraschten sie die drei jungen Männer dabei, wie sie Marihuana konsumierten. In einem Rucksack hatten sie noch einen weiteren Beutel mit der Droge dabei. Sie wurde sichergestellt. Jetzt müssen sich die Beschuldigten nicht nur wegen Drogenbesitzes verantworten, sondern auch wegen ihrer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

