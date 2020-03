Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer streiten sich auf der Straße

Bremerhaven (ots)

Einen handfesten Streit lieferten sich zwei Autofahrer am Nachmittag des 24.03.2020 in Wulsdorf. Gegen 17.15 Uhr begegneten sich die Männer mit ihren PKW an einer Engstelle in der Bremer Straße und standen sich plötzlich gegenüber. Keiner wollte zurückweichen und dem anderen Platz machen. Sie konnten sich nicht einigen, wer an dieser Stelle Vorrang hat und der Streit eskalierte. Es kam zu verbalen Beleidigungen und die Männer fotografierten sich gegenseitig. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten erklärten in einem gemeinsamen Gespräch die aktuell wirklich wichtigen Dinge dieser Welt und dass ein Fall von Begegnungsverkehr einfach nicht dazugehört. Es wurde eine Regelung gefunden, dass beide Fahrzeugführer erhobenen Hauptes aus der Sache herauskamen und die Engstelle nacheinander passieren konnten. Die Fotos vom jeweiligen Gegenüber wurden wieder gelöscht.

