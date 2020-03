Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann ist am vergangenen Freitag in der Ludwig-Börne-Straße von unbekannten Männern zusammengeschlagen worden. Die Polizei (Telefon 953 3321) sucht jetzt Zeugen. Am Sonntag, zwei Tage nach der Tat, hat sich der 63-Jährige aus seiner Wohnung gemeldet, weil er medizinische Hilfe brauchte. Da er nicht in der Lage war, seine Wohnungstür zu öffnen, musste sie aufgebrochen werden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus transportiert und dort behandelt. Später teilte das Opfer mit, geschlagen worden zu sein. Zwei junge Männer hätten ihn am Freitag, gegen 19.30 Uhr, ohne Vorwarnung geschlagen, bis er besinnungslos wurde. Danach habe er sich aufgerappelt und ist nach Hause gegangen. Eine nähere Beschreibung zu den Tätern konnte der Verletzte nicht abgeben. Jetzt hofft die Polizei, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat und Hinweise geben kann.

