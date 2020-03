Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Während der Fahrt fast eingeschlafen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 19.03.2020 bemerkte eine Streife der Polizei ein auffällig langsames Fahrzeug in der Hafenstraße. Der Fahrer des kleinen Opel fuhr gegen 19.30 Uhr sehr zögerlich in nördliche Richtung. In Höhe der Wülbernstraße wurde er angehalten und überprüft. Der Mann wurde aufgefordert sich auszuweisen. Darauf reagierte der 40-Jährige stark verlangsamt. Seine Aussprache war lallend. Der Mann war auffallend blass und konnte kaum die Augen offen zu halten. Auf den Konsum von Betäubungsmitteln angesprochen, räumte der Betroffene ein, Fentanylpflaster und Schlaftabletten zu gebrauchen. Der Mann gab zunächst falsche Personalien an. Bei der Überprüfung wurde jedoch schnell seine wahre Identität festgestellt. Den Führerschein musste der Beschuldigte schon vor längerer Zeit abgeben. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet. Das benutzte Fahrzeug ist auf den Namen seiner 70-jährigen Mutter zugelassen. Auch gegen die Frau wird nun wegen des Fahrenlassens ohne Berechtigung ermittelt. INFO: Fentanyl ist ein analgetischer Wirkstoff aus der Gruppe der synthetischen Opioide, der zur Behandlung starker eingesetzt wird. Der Wirkstoff gelangt durch die Haut in den Blutkreislauf und auf diesem Weg in das zentrale Nervensystem. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören u.a. Schläfrigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell