Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer will Müll entsorgen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 18.03.2020 fiel Passanten ein Autofahrer am Spadener See auf. Gegen 15.00 Uhr saß der Fahrer hier in seinem Wagen und trank Bier. Später wollte er an Ort und Stelle noch Müll entsorgen und wurde dafür gemaßregelt. Der Mann stieg wieder in seinen Mercedes und fuhr nach Bremerhaven. In der Nähe der Spadener Straße wurde der 48-Jährige von der Polizei überprüft. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste einen Alkoholtest über sich ergehen lassen.

