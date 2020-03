Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter nach Einbruch festgenommen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 18.03.2020 ereignete sich ein Einbruch im Stadtteil Wulsdorf/Dreibergen. Gegen 00.45 Uhr brachen 2 Männer in eine Schusterei in der Weserstraße ein. Die Täter warfen einen Gullydeckel in die Scheibe der Eingangstür und gelangten in die Geschäftsräume. Dort stahlen sie knapp 100 Rubbellose! (Stückpreis 1.- EURO). Anschließend flüchteten die Einbrecher in die Thunstraße. Anwohner hatten die mit dem Einbruch verbundenen Geräusche wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Beamten waren schnell zur Stelle und nahmen die Flüchtenden (35/38) in der Thunstraße fest. Die entwendeten Rubbellose wurden bei ihnen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell