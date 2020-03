Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Verkehrsunfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 16.03.2020 kam es in der Spadener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Gegen 18.00 befuhr ein LKW-Fahrer die Spadener Straße stadtauswärts. In Höhe der Hultschiner Straße achtete der 51-Jährige nicht ausreichend auf einen PKW vor ihm. Als dieser verkehrsbedingt abbremste, fuhr der LKW-Fahrer auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell