Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überlegt handeln - Ansteckungsrisiko minimieren

Bremerhaven (ots)

Covid19 geht uns alle an - deshalb ist es auch für uns wichtig, Maßnahmen zu treffen, die das Verbreitungsrisiko des Virus unter unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so gering wie möglich halten. Das Coronavirus hat bereits massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Die Priorität aller Maßnahmen liegt aktuell in der Vermeidung unnötiger Übertragungswege, um der Verbreitung bestmöglich zu begegnen.

WIR ALS POLIZEI SIND FÜR SIE DA!

Dennoch wollen und müssen wir Kontakte - insbesondere an unseren Dienststellen - eingrenzen. Wenn Bürger eine Anzeige erstatten wollen für die Delikte Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl oder Hasskommentare im Netz kann unsere Online-Wache unter dem Link

https://www.polizei.bremerhaven.de/online-wache.html. erreicht werden.

Ist eine Anzeigenaufgabe über die Online-Wache nicht möglich, kontaktieren Sie bitte vor Ihrem Besuch das Polizeirevier telefonisch. Sie erreichen die Bremerhavener Reviere unter folgenden Telefonnummern:

o Lehe: 953-3221 durchgehend geöffnet o Leherheide: 953-3231 von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet o Geestemünde: 953-3321 durchgehend geöffnet o Mitte: 953-3331 von 08.00 Uhr 19.00 Uhr geöffnet

Nach kurzer Schilderung Ihres Anliegens, werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. Um die Wartebereiche an den Revieren möglichst frei zu halten, werden wir Termine für die Anzeigenaufnahme vergeben. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass sich dadurch Wartezeiten ergeben können.

HALTEN SIE DIE NOTRUFNUMMERN FREI!

Weder über 110 noch über 112 werden Tipps zum Umgang mit dem Virus gegeben. Die gibt es unter der 115 oder bei den örtlichen und überörtlichen Gesundheitsämtern. Viele Fragen werden auch durch das Robert-Koch-Institut unter www.rki.de beantwortet.

DIE NOTRUFNUMMERN SIND NOTFÄLLEN VORBEHALTEN!

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe - bleiben Sie gesund!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

