POL-Bremerhaven: Fastfood-Verpackung fliegt aus dem Auto

Bremerhaven (ots)

Am späten Abend des 15.03.2020 hatten drei Jugendliche aus Schiffdorf noch Hunger und versorgten sich bei einem bekannten Schnell-Restaurant in der Schiffdorfer Chaussee mit Speisen und Getränken. Ein Platz zum Verzehr der heißen Ware war schnell gefunden und das Trio hielt gegen 23.00 Uhr auf einem Parkplatz An der Geeste. Während des Essens im Auto entsorgten die Jugendlichen eine Menge Fastfood-Verpackungen und die Getränkebecher rechts und links neben dem Fahrzeug auf der Straße.

Murphys Gesetz? Auf frischer Tat erwischt!

Zufällig wurde die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei auf diese verbreitete Unsitte aufmerksam, die eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz darstellt. Die jungen Leute im Alter von 16- bis 18 Jahren gaben sich bei der Kontrolle wortkarg und sammelten ihren Müll wieder ein.

