Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Männer verletzen sich beim Streit

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 15.03.2020 kam es in der Schlachthofstraße zum Streit zwischen 2 Männern aus dem Stadtteil Klushof. Als der Eine den Ort mit seinem Kleinkraftrad verlassen wollte, stellte sich ihm der Andere in den Weg. Der 38-Jährige lief auf die Fahrbahn direkt vor den herannahenden Zweiradfahrer (48). Bei einem Zusammenstoß kamen beide zu Fall. Der Fußgänger brach sich bei dem Sturz den Unterarm. Auch der Fahrer des Kleinkraftrades wurde verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

