Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sicherheitsdienst nimmt Einbrecher fest

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 16.03.3030, wollten 2 Jugendliche in einen Verbrauchermarkt an der Pferdebade einbrechen. Gegen 01.30 Uhr wurde der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die jungen Männer aufmerksam. Sie schlugen gerade lautstark mit einem Hammer ein Fenster des Gebäudes ein. Noch bevor der 16- und der 18-Jährige in den Markt einsteigen konnten, wurde sie von dem 35-jährigen Wachmann festgenommen. Die Polizei wurde alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte ein Täter flüchten. Mit einer guten Personenbeschreibung wurde in Tatortnähe nach ihm gefahndet. Die Polizei nahm den Flüchtenden kurz darauf im Lotjeweg fest.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell