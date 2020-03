Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Bremerhaven (ots)

Ein Verletzter und zwei stark beschädigte Pkw waren die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Kreuzung Stresemannstraße/ Grimsbystraße. Am Donnerstagmittag, kurz vor 13 Uhr, fuhr ein 21 Jahre alter VW-Fahrer auf der Stresemannstraße in Richtung Geestemünde. An der Kreuzung zur Grimsbystraße soll er nach Zeugenaussagen das Rotlicht der Ampel nicht beachtet und in die Kreuzung gefahren sein. Dabei stieß er mit dem Fiat eines 55-Jährigen zusammen, der in Richtung Innenstadt fuhr. Dessen Wagen wurde umgekippt und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-Jährige verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Stresemannstraße in Fahrtrichtung Geestemünde gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

