Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Abbiegen Querverkehr übersehen

Bremerhaven (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, auf der Kreuzung Grashoffstraße/ Bülkenstraße ereignet hat. Personen wurden nicht verletzt. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Mercedes wollte aus der Bülkenstraße nach links, in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei hat er den Wagen eines 778-Jährigen übersehen, der auf der Grashoffstraße ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen und wurden schwer beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei um die Unfallstelle herumgeleitet.

