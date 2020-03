Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passanten greifen ein

Bremerhaven (ots)

Durch das beherzte Eingreifen von Passanten konnte am Mittwochabend vermutlich ein Fahrraddiebstahl durch zwei junge Männer verhindert werden. Sie wurden durch die Polizei festgenommen. Gegen 21.50 Uhr bemerkten zwei Frauen in der Anton-Schumacher-Straße zwei junge Männer, die sich ihrer Meinung nach auffällig verhielten. Einer der Unbekannten zog mehrfach an einem Fahrrad und versuchte es von einem Bügel zu ziehen. Eine der beiden Frauen schaltete sich sofort ein und herrschte die Männer an, das Rad stehen zu lassen. Daraufhin flüchteten die verhinderten Fahrraddiebe. Nachdem die Zeugin sofort die Polizei alarmiert hatte nahm sie die Verfolgung der Männer auf. Die Polizei konnte schließlich zwei 18 und 21 Jahre alte Tatverdächtige in der Pestalozzistraße festnehmen. Sie machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Ermittlungen dauern an.

