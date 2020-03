POL-Bremerhaven: 19-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Polizei Bremerhaven

In der Nacht zum 11.03.2020 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei ein PKW in der Stresemannstraße auf. Gegen 02.15 Uhr bemerkten die Beamten einen Mercedes CLA, der ohne eingeschaltete Beleuchtung stadtauswärts fuhr. Dabei wurde das Fahrzeug mehrfach stark beschleunigt und dann wieder scharf abgebremst. Der Wagen wurde an der Sollingstraße angehalten und überprüft. Der Fahrer wurde nervös, als er auf Alkohol- oder Drogenkonsum angesprochen wurde. Bei einem freiwilligen Körperfunktionstest (Romberg-Test) wurden Auffälligkeiten wie z.B. starkes Zittern der Hände, erweiterte Pupillen, Augentremor und ein unsicherer Stand festgestellt. Der anschließende Urintest regierte positiv auf THC/MET und eine Blutprobenentnahme wurde fällig. Der 19-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen.

