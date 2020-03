Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau angefahren und geflüchtet

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 09.03.2020 kam es nahe der Stadthalle angeblich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Kurz nach Mitternacht entdeckten Autofahrer eine Frau auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung Stresemannstraße/Melchior-Schwoon-Straße. Die Fußgängerin saß auf dem Pflaster und war offensichtlich verletzt. Die Polizei wurde alarmiert. Den Beamten berichtete die leicht angetrunkene 33-Jährige, dass sie etwas von der nahegelegenen Tankstelle kaufen wollte und bei Grünlicht auf der Fußgängerfurt über die Straße unterwegs war, als sie unvermittelt von einem PKW angefahren wurde. Das Auto flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Wie lange die Geschädigte dort saß, konnte sie nicht angeben. Zur Untersuchung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unfall zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr stattgefunden haben könnte. Es werden Zeugen gesucht, die entsprechende Beobachtungen in der Nacht gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3163 entgegengenommen.

