Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Vormittag des 07.03.2020 kam es in Geestemünde-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind angefahren wurde. Gegen 09.45 fuhr eine Frau mit ihrem PKW auf der Wilhelmshavener Straße stadtauswärts. Direkt vor dem Kurvenbereich zur Verdener Straße lief plötzlich ein Kind zwischen den parkenden PKW auf die Fahrbahn. Die 28-Jährige machte eine Vollbremsung. Trotzdem kam es zu einer Berührung mit dem kleinen Jungen, der zu Boden gingen. Er stand aber schnell wieder auf und rannte in Richtung Columbusstraße davon. Augenscheinlich wurde er nicht verletzt. Die Fahrerin zeigte den Vorfall anschließend am Polizeirevier an. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3163 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell