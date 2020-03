Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Taxifahrer betrogen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 08.02.2020 nahm ein Taxifahrer gegen 16.30 Uhr einen Fahrgast in Lehe auf. Der 50-Jährige brachte den leicht angetrunkenen Mann nach Geestemünde. Der stieg in der Georgstraße aus und erklärte, dass er gerade kein Bargeld dabei habe. Der Unbekannte versprach aber, das Geld aus seiner Wohnung zu holen und dann den fälligen Fahrpreis zu bezahlen. Der Chauffeur glaubte ihm und so verschwand sein Fahrgast in einem Mehrparteienhaus und wurde nicht wiedergesehen. Die Polizei ermittelt wegen Betrug.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell