Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mieter bestiehlt Nachbarn

Bremerhaven (ots)

Der Mieter einer Wohnung in Geestemünde zog am Abend des 08.03.2020 aus seinen Räumen aus. Am Abend trugen Familienangehörige und Freunde die Einrichtung aus dem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße. Nachbarn bemerkten gegen 19.00 Uhr plötzlich, dass die Männer auch Sachen aus dem Haus schleppten, die dem Ex-Mieter gar nicht gehörten und stellten sich ihm in den Weg. So konnte verhindert werden, dass ein teures Therapiefahrrad (Dreirad >5.000 Euro) mit abtransportiert wurde, das auf dem Dachboden in einem besonders gesicherten Verschlag untergestellt war. Die Polizei wurde gerufen und stellte die Personalien fest. Gegen den amtsbekannten Täter (Ex-Mieter) wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

