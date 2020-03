Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reh verendet nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, 05.03.2020, kollidierte eine Autofahrerin im Bremerhavener Ortsteil Speckenbüttel mit einem Reh. Das Tier verstarb unmittelbar an der Unfallstelle. Der verständigte Jagdpächter kümmerte sich um den Verbleib des toten Rehes. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.000,- Euro.

Gegen 19.30 Uhr befuhr die 22-jährige Autofahrerin die Cherbourger Straße in Richtung Weddewarden. Plötzlich sprang ein Reh, welches die Fahrbahn in Höhe der Alfred-Wegener-Straße in nördliche Richtung überqueren wollte, vor den Wagen. Das Tier stieß mit dem Auto zusammen und blieb tödlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Des Öfteren kommt es in diesem Gebiet zu Wildunfällen, wir bitten deshalb um erhöhte Vorsicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell