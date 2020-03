Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einsatzfahrzeug behindert

Bremerhaven (ots)

Eine Autofahrerin beschäftigte sich am Donnerstagabend, 05.03.2020, so intensiv mit ihrem Handy, dass sie den mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Streifenwagen überhaupt nicht bemerkte. Während alle anderen Fahrzeuge eine Rettungsgasse bildeten, blockierte die Fahrerin die Fahrbahn komplett. Andere Fahrzeuge fuhren dann in den Kreuzungsbereich in Geestemünde ein und das Einsatzfahrzeug konnte dadurch passieren. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige.

Gegen 18.05 Uhr ereilte die Streifenwagenbesatzung der Notruf einer hilflosen Person aus einer Wohnung am Schiffdorfer Damm. Aus der Hoebelstraße kommend wollte der Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die Georgstraße einbiegen. Während sich alle anderen Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielten, war eine an der Ampel stehende Autofahrerin so mit ihrem Handy beschäftigt, dass sie den Streifenwagen in keiner Art und Weise realisierte. Nur der schnellen Reaktion der anderen Autofahrer ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr Verzögerung entstand. Während das Einsatzfahrzeug am Auto der Frau vorbeifuhr, bediente diese immer noch ihr Handy. Die Ermittlungen der Polizei dauern zurzeit an.

Auch in den kommenden Monaten wird die Bremerhavener Polizei ihre Strategie zur verstärkten Überwachung des Straßenverkehrs fortführen und fordert alle Verkehrsteilnehmer auf, sich an die bestehenden Regeln zu halten.

