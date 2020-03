POL-Bremerhaven: Aufzug beendet/erhebliche Verkehrsbehinderungen

Polizei Bremerhaven

Am heutigen Donnerstag, 05.03.2020, behinderte ein Aufzug mit Schleppern und Traktoren über mehrere Stunden den Straßenverkehr in Bremerhaven als auch im bremischen Überseehafengebiet. Etwa 250 entsprechende Fahrzeuge fuhren in Form einer Sternfahrt in das Stadtgebiet und störten den Straßenverkehr zum Teil erheblich. Die Aktion stand unter dem Slogan "Protest gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung". Kurz nach 09.00 Uhr setzten sich ca. 120 Traktoren aus dem südlichen Landkreis und ca. 100 Traktoren aus dem nördlichen Landkreis in Bewegung, um ins Stadtgebiet zu fahren. Die Gesamtzahl erhöhte sich später auf 250 teilnehmende Fahrzeuge.

Es kam insbesondere an den Zu- und Ausfahrtstraßen des Überseehafengebietes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehrmals kam der Verkehr komplett zum Erliegen und es bildeten sich Rückstaus über mehrere Kilometer, teilweise zurück bis auf die Autobahn 27.

Um 14.26 Uhr wurde die Veranstaltung vom Versammlungsleiter für beendet erklärt. Bis 15.00 Uhr hatten sich die Schlepper und Trecker weitestgehend aus dem Stadtgebiet entfernt. Neben den Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen herausragenden Besonderheiten.

